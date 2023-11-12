الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على معظم المحافظات اليوم| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا للتقلبات الجوية اليوم بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، و الذي يعمل على وجود السحب المنخفضة و المتوسطة بالإضافة إلى السحب الرعدية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك بعض مناطق الجمهورية تشهد سقوطاً للأمطار، منها: محافظات شمال الصعيد، وبعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، و السواحل الشمالية الشرقية.

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 28



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن معظم المحافظات ستشهد اليوم سقوط أمطار بشكل متفاوت من خفيفة إلى رعدية، لافتة إلى أن درجات الحرارة بدأت تنخفض في فترات النهار، حيث أصبحت في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة مئوية، مضيفةً أن الأجواء مائلة للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، ومعتدلة على المناطق الداخلية.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء أصبحت باردة ليلاً ، لافتة إلى ان كثافة الشبورة المائية قلت عن الأسبوع الماضي، و أصبحت لا تؤثر على حركة المرور.