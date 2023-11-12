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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير عقاري: 460 مليار جنيه مبيعات 20 شركة خلال 9 أشهر

صدى البلد

قال الدكتور أحمد شلبي أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع، إن هناك عددا من الأسباب التي أدت إلى تحقيق طفره بالقطاع العقاري  في مصر  خلال الفترة الحالية، والتي ستنعكس بلاشك علي زيادة المبيعات خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية مؤتمر التطوير العقاري السابع ، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمطورين العقاريين في السوق المصري.

 

وإستكمل شلبي أن الظاهرة الأولى هي زيادة مبيعات 20 شركة عقارية في السوق المصرية والتي ارتفعت إلى 460 مليار جنيه خلال الـ 9 اشهر الأولى من 2023 مقارنة بـ 230 مليار جنيه بنفس الفترة في 2022.

وأردف شلبي أن الظاهرة الثانية هي الرواج الكبير للقطاع العقاري بالرغم من ارتفاع الاسعار، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة زيادة في المبيعات مرة أخرى بشكل كبير قبل نهاية العام الجاري، في ظل رغبه العديد من العملاء لتملك العقار للحفاظ علي قيمه مدخراتهم وللتحوط ضد التضخم.

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