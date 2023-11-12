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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميكنة تصاريح الدفن بمكاتب الصحة بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلن  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه  بدا العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن بجميع مكاتب الصحة بدمياط وعددها ٩١ مكتب بدلاً من الاصدارات الورقية المعتادة وذلك بجانب اصدار شهادات الوفاه وشهادات الميلاد

كما أوضح ، بأن هذه الخدمه تختصر وتسهل على المواطنين الإجراءات الورقية والمعاملات المستنديه وبذلك يحصل المواطن على خدمته في غضون دقائق معدودة.

 

 وأكد أن ميكنة الخدمات في مكاتب الصحة تعمل علي تحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة الحديثة وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد للجميع.

و استعدادا لذلك تم تدريب العاملين بمكاتب الصحة للتعامل مع ميكنة المنظومة و التى بدأت العمل يوم ٥ من شهر نوفمبر الجاري.

ياتى ذلك في إطار الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي و بناء مصر الرقمية وتطوير المنظومة الآلية الموحدة و حوكمة جميع الخدمات الصحيه التي تقدم للمواطنين وميكنتها.

البداية منذ عام.. طفل دمياط العبقري كان يتمنى الالتحاق بالهندسة وليس العلوم

دمياط اصدار شهادات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأنظمة الحديثة الإصدارات الورقية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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