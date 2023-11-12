الأول من نوعه.. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول| تفاصيل

حقق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رقما قياسيا جديدا مع الريدز؛ بعدما سجل هدفين في شباك برينتفورد اليوم في البريميرليج.

وأصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل في أول 6 مباريات لـ ليفربول على أرضه في الدوري في موسم واحد، ورابع لاعب في تاريخ "البريميرليج".

وتمكن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من تسجيل الهدف الأول للريدز في مرمى برينتفورد في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول في المباراة التى جاءت ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى ليفربول وبرينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي وذلك على ملعب أنفيلد، بتقدم الريدز بهدف نظيف أحرزه الدولي المصري محمد صلاح.

وتمكن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من تسجيل الهدف الثاني للريدز في مرمى برينتفورد في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وبدأ محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع الريدز بعد تعافيه من الإصابة حيث غاب عن لقاء تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.