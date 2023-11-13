تراجع اليوان الصيني مقابل سلة من العملات في أكتوبر 2023

تراجع اليوان مقابل سلة من العملات في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات من نظام تداول النقد الأجنبي في الصين.

ووفقا للبيانات، فإنه في نهاية الشهر الماضي، انخفض المؤشر المركب لسعر صرف اليوان، والذي يقيس قوة اليوان أمام سلة من العملات، بشكل طفيف بنسبة 0.24 في المائة مقارنة مع نهاية سبتمبر إلى 99.31 .

ويقارن المؤشر قيمة اليوان مع 24 عملة، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والين.

انخفاض اليوان في بنك التسويات

واعتبارا من نهاية شهر أكتوبر، انخفض مؤشر اليوان مقابل سلة عملات بنك التسويات الدولية بنسبة 0.08 في المائة عن نهاية سبتمبر، ليصل إلى 104.06.

وانخفض مؤشر اليوان مقابل سلة حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.28 في المائة عن الشهر الماضي، ليصل إلى 94 .