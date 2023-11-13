نجم الزمالك السابق: المجلس الإداري لديه أزمات عديدة.. والسيرة الذاتية القوية تحسم اختيار المدرب الجديد

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في حل العديد من الازمات التي تواجه النادي مؤخرًا، خصوصًا الأزمة المالية التي تحاصر القلعة البيضاء منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك ملفات مقسمة على أعضاء المجلس من أجل سرعة إنجازها.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك شائعات كثيرة متداولة، والمعلومة حاليا يتم معرفتها من المتحدث الإعلامي الذي تم تعيينه مؤخرًا، وأي أخبار آخرى لن يُعتد بها مطلقا، وقرار المجلس سيكون حاسم من أجل المحافظة على حقوق ومصلحة النادي بشأن عرض الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري".

وأضاف: "مجلس الإدارة لديه أسبابه القوية في اتخاذ قرار عرض الثلاثي للبيع، وتأكيد القرار او التراجع عنه سيكون له مبررات، ولا يوجد هناك لاعب أكبر من نادي الزمالك، وعلينا أن نترك المجلس يعمل من أجل مصلحة النادي".

وواصل: "السيرة الذاتية القوية لأي مدرب ستفرض نفسها على اختيارات إدارة الزمالك في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، يتم ترشيح مدربين والمجلس سوف يحسم قراره بكل تأكيد وفقا للحالة المالية للنادي".

وأتم: "سواء استمر معتمد جمال أو تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي، سيظل الزمالك موجود ومنافس على الألقاب، وكان الجميع يتوقع تحقيق نتيجة سلبية أمام بيراميدز، لكن الجميع تفوق على نفسه وصعد الزمالك لنهائي كأس مصر بالروح الجيدة واصرار اللاعبين".