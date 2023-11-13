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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عساف : يلزمنا قلوب أكبر لنسيان كل ما مررنا به

صدى البلد

علق الفنان الفلسطينى محمد عساف،  عبر حسابه بتطبيق “إكس”، على الجرائم الوحشية التى تحدث لأهالى قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

وكتب محمد عساف عبر حسابه بتطبيق إكس :"‏سيلزمنا قلوباً أكبر لتتسع لكل هذا الأذى  ، لنسيان كل ما مررنا به .

حقيقة حذف أغنية محمد عساف “أنا دمي فلسطيني”

كشف المتحدث باسم منصة Spotify، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، حقيقة حذف أغنية "أنا دمي فلسطيني" للنجم محمد عساف.

 

وقال المتحدث باسم المنصة: "يهدف Spotify إلى تقديم مكتبة موسيقية متوسعة على المنصة وقد يختلف توفر المحتوى بحسب الوقت والبلد".

وأضاف: “نؤكد أنه لم تتم إزالة أي أغنية تخص محمد عساف من قبل Spotify، ولكن من حذفها هو الموزع الموسيقى لإحدى أغنياته. نأمل عودتها في المستقبل القريب”.

محمد عساف

حذفت عدد من المنصات العالمية أغنية “أنا دمي فلسطيني” للفنان محمد عساف، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين محبيه.

وصرح محمد عساف لإحدى الصحف العربية قائلاً: "هذا الاتهام يزيدني شرفًا وانتماءً لوطني فلسطين وقضيّتي العادلة”.

وأضاف محمد عساف: “حتى لو حذفوا هذه  الأغنية ستظلّ في ذاكرة ووجدان كلّ فلسطيني وكلّ شريف يدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الحصول على حرّيته واستقلاله”.

فيما دفع هذا الهجوم بعض القائمين على إحدى المنصات إلى الرد على الأمر، قائلين: “المحتوى فُقد من قائمة أغاني الفنان محمد عساف بسبب خطأ ما”.

وتابعوا: "لقد كنا وما زلنا ندعم أعمال وفن الفنان محبوب العرب محمد عساف، ونتطلع إلى أن نستعيد محتواه المفقود على منصتنا قريبًا، لنستمتع ببعض من أفضل أعماله معًا على قائمة This is Mohammad Assaf".

 

 

الفنان محمد عساف حذف أغنية أنا دمي فلسطيني محمد عساف محمد عسالف

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