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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 5 أشخاص في القاهرة بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة  أعدوها للتشاجر مع آخرين .

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط 3 أشخاص لإثنين منهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم 2 فرد خرطوش ، بمواجتهما اعترفا بحيازتهما السلاحين بقصد الدفاع.

كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بدائرة القسم وبحوزتهما بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بالمنطقة محل سكنهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة شرطة السلام شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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