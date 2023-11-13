القبض على 5 أشخاص في القاهرة بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة أعدوها للتشاجر مع آخرين .

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط 3 أشخاص لإثنين منهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم 2 فرد خرطوش ، بمواجتهما اعترفا بحيازتهما السلاحين بقصد الدفاع.

كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بدائرة القسم وبحوزتهما بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بالمنطقة محل سكنهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.