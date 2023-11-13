جاءت لنجدتنا|رئيس المعرض الأفريقي للتجارة البينية يشكر السيسي: نعترف بمجهودات مصر

قال أولوسيجون أوباسانجو رئيس المجلس الإستشاري للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، و الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا ، " حكومة جمهورية مصر العربية التي استضافت النسخة الإفتتاحية لمعرض الأفريقي للتجارة البينية جاءت لنجدتنا"

المعرض حقق أهدافه و حقق تقدماً ملموساً

ووجه أولوسيجون أوباسانجو الشكر للرئيس السيسي، خلال أفتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،قائلاً:"نشكر الرئيس السيسي و حكومته على وجودهم و دعمهم لنا"



وتابع:"يجب أن نعترف بمجهودات الحكومة المصرية، ومنظمي معرض التجارة البينية الإفريقي"،مؤكداً أن المعرض حقق أهدافه و حقق تقدماً ملموساً من نسخة إلى نسخة.