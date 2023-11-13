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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حزين ويشعر بالوحدة.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة

الأهلي
الأهلي

أثار مهاجم الأهلى التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بسبب أزمته مع الجهاز الفني للأحمر، بقيادة السويسري مارسيل كولر.. فما القصة؟

يذكر أن النادي الأهلى، قد أعلن يناير الماضي، تعاقده مع محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي التونسي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف، لينتهي في صيف 2027.

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أزمة كريستو مع الأهلى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، تفاصيل أزمة التونسي محمد الضاوي كريستو مع الفريق، مؤكدا أن اللاعب يشعر بالحزن والوحدة بسبب عدم مشاركته في المباريات وتجاهله من قبل الجهاز الفني.

وأضاف شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: يقال إن كولر زعلان من كريستو، لكن الحقيقة الموضوع العكس تمامًا، لأن كريستو هو اللي زعلان من كولر.

وتابع: كريستو لاعب صغير في السن، وكان متوهجا في الدوري التونسي، وكولر وافق على ضمه، لكنه انتظر الفرصة كثيرًا ولم يشارك، ويشعر بحزن كبير.

وأشار أحمد شوبير، إلى أن كريستو والدته متوفية وغير منسجم في مصر، لعدم خروجه من المنزل، ولا يوجد له أصدقاء هنا، خاصة أن التونسي علي معلول زميله بالفريق، لديه بيته وزوجته في مصر، ولا يستطيع الجلوس معه كثيرًا.

وأتم : "كريستو لا يزال خارج القائمة في كل مباراة وانتظر كثيرًا، رغم أنه لاعب جيد وسيخدم الأهلي كثيرًا إذا شارك، ولو اللاعب غير جيد كنت قولت، لكنه لاعب جيد ويجب تدخل مسؤولي النادي".

ما واجهة كريستو المقبلة؟

يذكر أن محمد الضاوي كريستو كان لديه عرضًا فرنسيًا، لكنه رفضه وانتقل إلى الأهلى، وتألق بعدها مع منتخب الشباب، لكنه لم يحصل على فرصته مع الأهلي حتى الآن.

وحدد المدرب السويسري مارسيل كولر، وجهة التونسى كريستو، حال الاستقرار على رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب كولر فى خروج كريستو للإعارة بالدوري المصري على طريقة الجزائري أحمد القندوسى لاعب المارد الأحمر الذى تمت اعارته لصفوف سيراميكا فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتألق بشدة.

ومنح كولر، كريستو، وعداً بالحصول على فرصة فى مباريات المارد الأحمر المقبلة، بعد غيابه عن المشاركة بالمباريات خلال الفترة الأخيرة رغم ظهوره بشكل مميز فى الدقائق التى يمنحها له المدرب السويسري.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي الترجي التونسي، يسعى لضم كريستو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إلا أن اللاعب يرفض الانتقال إلى الترجي، احتراما لجماهير فريقه السابق النجم الساحلي.

يذكر أن كريستو خاض مع الأهلي 13 مباراة فقط منذ الانضمام له في يناير الماضي.

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