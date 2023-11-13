شباب ورياضة الشرقية تنفذ أنشطة وتدريبات لذوي الهمم بمركز ناصر

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم إن إدارة قادرون باختلاف بالمديرية نفذت أنشطة وتدريبات بمركز الفنون وتنمية الإبداع لذوي الهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق.



وأضاف وكيل الوزارة - في تصريح اليوم /الاثنين/ - أنه تم تنفيذ هذه الأنشطة لتنمية مهارات ذوي القدرات ودعمهم بمختلف الأنشطة الرياضية والفنية والفن تعبيري والمشغولات اليدوية.



وأوضح أنه تم خلال الفعاليات تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لذوي الهمم؛ لدمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها، ويتم تنفيذ التدريبات يوم الاثنين الساعة 4 عصرًا والجمعة الساعة 10 صباحًا من كل أسبوع.



من جانبه..أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم وأطفال التوحد وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها.



وأشاد بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي الهمم، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع بمختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.