عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الآثار: حوافز لدفع الحركة السياحية الوافدة من لاتفيا إلى مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير Andris Razans سفير دولة لاتفيا بالقاهرة، لمناقشة أوجه تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر ولاتفيا في مجال السياحة والآثار، إضافة إلى بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من لاتفيا إلى مصر.

واستهل وزير السياحة، اللقاء، بالترحيب بالسفير، مثمّناً العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ولاتفيا، مشيراً إلى الحوافز التي توفرها الوزارة للترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق السياحية المستهدفة، إضافة إلى تنظيم زيارات تعريفية لمصر، فضلاً عن رعاية بعض الأحداث والفعاليات التي تقام بمصر.

وأشار إلى برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.

ومن جانبه، أشار السفير Andris Razans إلى حرصه على لقاء الوزير في إطار اللقاءات التي يعقدها بعد توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة، مؤكداً على أن المقصد السياحي المصري يحظى بانطباع إيجابي لدى مواطني لاتفيا، حيث يعد أحد المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة لهم.

كما أعرب عن تطلع بلاده للتعاون في مجال العمل الأثري من خلال إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في لاتفيا وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

احمد عيسي أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الحركة السياحية السياحة والاثار السياحة العاصمة الإدارية الجديد برنامج تحفيز الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

ترشيحاتنا

سفيرة فلسطين لدى تشيلي: ما يحدث في غزة نكبة جديدة

وزير الاتصالات الفلسطيني: انتهاء جميع كميات الوقود مع حلول يوم الخميس

الخارجية الأمريكية تشكر مصر على جهودها في إيصال المساعدات إلى غزة

وسائل إعلام عبرية تشكك في رواية جيش الاحتلال.. قتـ.لاهم قد يكونوا بالمئات

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 11240 شهيدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود .. جنا عمرو دياب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

فيديو

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ