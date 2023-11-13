الدولي لحقوق الانسان: الولايات المتحدة هي المعلم لإسرائيل في الحرب على غزة

قال الدكتور هيثم سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة في جنيف، "أنا لست ناطق باسم الأمم المتحدة، و نحن محكومين بألية محددة تجاه الحرب في غزة".

وأضاف "سعيد" خلال مداخلته ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار من تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الولايات المتحدة هي المعلم لإسرائيل في الحرب على غزة، معقبا: "يحق لأي دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان اليوم أن تطلب اجتماع طارئ لبحث قضية انتهاكات غزة، و يتم دعوة كل اللجان الدولية مع أعضاء الدول الممثلة".

لم نسمع أي جواب

ولفت "سعيد"، إلى أن الجمعية العمومية عُقد بها اجتماعيين حول قضية غزة لوقف النار، معلقا: “عندما أصرينا على الأليتين و قلنا لهم هذا هو الطريق نحن بدأنا هذا المسار تفضلوا لقونا في منتصف الطريق لم نسمع أي جواب و هذه ليست المرة الأولى”.

