«الدولي لحقوق الإنسان»: الاحتلال يرتكب مزيد من الانتهاكات بحق الإنسانية في غزة

قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم أبو سعيد، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مزيدا من الانتهاكات بحق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في غزة.

وأضاف «أبو سعيد» في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»: «المفوض السامي للمجلس يدعم وقف العمل العسكري في غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم، واتفاقية جنيف الرابعة تحرم المساس بالمدنيين وتحمي المؤسسات الصحية ودور العبادة».

وأكد رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جدد تأكيده على وقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات.

وتابع: «على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، أن تتقدم بطلب عاجل لمجلس حقوق الإنسان لإعلان كل اللجان المعتمدة بالمجلس، من أجل مناقشة الموضوع الذي تقدمت به، تحت مسمى مناقشة الانتهاكات في غزة».