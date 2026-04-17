ترامب : لا توجد نقاط خلاف في الاتفاق النووي مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس أنه "لم تعد هناك نقاط خلاف" أمام التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، مضيفًا أن الاتفاق "بات وشيكًا جدًا".

جاءت تصريحات ترامب عقب سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد فيها بالتقدم المحرز في إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب في مكالمة هاتفية مقتضبة مع وكالة فرانس برس من لاس فيجاس: "نحن قريبون جدًا. يبدو أن الأمر سيكون جيدًا للجميع. ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "سيتم فتح المضيق، وهو مفتوح بالفعل. والأمور تسير على ما يرام".

انتهت الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان نهاية الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق سلام، لكن ترامب قال إن جولة ثانية قد تُعقد قريبًا.

وصرح ترامب بأن المطلب الأمريكي الأساسي هو ألا تتمكن إيران أبدًا من تطوير سلاح نووي، وقال يوم الخميس إن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.

عندما سُئل ترامب عن النقاط العالقة المتبقية لإبرام الاتفاق، أجاب: "لا توجد أي نقاط عالقة على الإطلاق".

وعندما سُئل عن سبب عدم قدرته على إعلان التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة بعد سلسلة منشوراته المتفائلة، قال ترامب إنه يريد اتفاقًا مكتوبًا.

وأضاف ترامب: "أنا لا أفعل ذلك، بل أحصل على الاتفاق كتابيًا".