الغندور يوجه رسالة لـ متابعيه بعد وكعته الصحية

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة شكر لكل من توجه بالسؤال عنه بعد تعرضه لـ وعكة صحية .



وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شكرا جماهير مصر العظيمة بمختلف الإنتماءات اهلاوية و إسماعيلية و إسكندرية و بورسعيد و اكيد الزملكاوية و كل الناس في كل مكان جوه مصر و برة مصر علي الإطمئنان و شكر كبير لكل لاعبي مصر السابقين و الحاليين اللي اهتموا بالسوأل عن صحتي و أنا الحمد الله و الشكر لله افضل ".

حرص الإعلامي خالد الغندور علي طمأنة جمهوره علي حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجأة أستدعت نقله لأحدي المستشفيات.



و كتب الغندور عبر فيسبوك:الشكر لكل الناس اللي حاولت تطمن علي صحتي و اسف لعدم الرد و أنا الحمد لله افضل و ربنا يحفظكم جميعا و جمعة مباركة علي الجميع.

وأثار الإعلامي خالد الغندور حالة من القلق بين متابعيه، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” صورة له من داخل أحد المستشفيات.

وظهر الغندور في الصورة وهو على سرير، واضعًا يده وبها “كانيولا” متصلة بالمحاليل الطبية، دون أن يرفق أي تعليق يوضح حالته الصحية أو سبب تواجده بالمستشفى، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات بين الجمهور.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معبرين عن قلقهم ومتمنين له الشفاء العاجل، في انتظار توضيح منه بشأن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها.