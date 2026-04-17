اختيار نجاة الصغيرة شخصية العام لجائزة الشيخ زايد

توجت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة باختيارها شخصية العام لجائزة الشيخ زايد السنوية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها البارزة في تشكيل وجدان الأغنية العربية، وذلك في تكريم يعكس مكانتها الاستثنائية كإحدى أبرز أيقونات الطرب العربي الكلاسيكي.



ويأتي هذا الاختيار احتفاءً بمشوار فني امتد لعقود، قدّمت خلاله نجاة الصغيرة أعمالًا خالدة جمعت بين الرهافة الصوتية والعمق التعبيري، لتصبح واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ الغناء العربي الحديث.



ورغم ابتعادها عن الساحة الفنية منذ سنوات، استطاعت بصوتها المميز وأدائها الحساس أن تؤسس لمدرسة غنائية تعتمد على الإحساس والتعبير الدرامي الهادئ، ما جعلها تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.



من جانبها، قدمت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة التهاني الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2025، مشيرة إلى أن هذا الفوز تأكيدًا جديدًا على قوة الحضور المصري في الساحة الثقافية العربية، وإسهامًا حقيقيًا في إثراء الحركة الأدبية والفكرية، بما يعزز من قيم التنوير والمعرفة.