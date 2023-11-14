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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اركب سيارة أوتوماتيك بـ 135 ألف جنيه.. أسعار ميتسوبيشي ونيسان سنترا ومرسيدس C180 كسر زيرو

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري .. تبدأ من 610 آلاف جنيه

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية ميتسوبيشي، العديد من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، والناحية الهيكلية، بين السيدان مثل النسخة اتراج، والهاتشباك مثل ميراج، والفئة الرياضية والعائلية اكليبس كروس واكسابندر.

الأسعار الجديدة لـ بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

شهدت سيارات بيجو المقدمة محليًا، عدد من الزيادات السعرية الجديدة خلال الايام القليلة الماضية، ومنها النسخة 3008 موديل 2024، والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 150 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي لعائلة السيارات الرياضية SUV، وبذلك اصبح سعرها الرسمي يبدأ من مليون و629.990 الف جنيه.

 

اركب نيسان سنترا "كسر زيرو" موديل 2024 .. بهذا السعر

تعتبر السيارة نيسان سنترا واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية بالشارع المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وظهرت هذه النسخة للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن خاضت مسافة لم تتخط حاجر الـ 5000 كيلومتر.

بـ 135 ألف جنيه فقط.. اركب سيارة "أوتوماتيك" فما هي ؟

يبحث العديد عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، حيث يضم السوق المصري باقة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، أو القدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي بين الهاتشباك، والرياضي، وفئة السيدان.

رينو كابتشر موديل 2017 "توب لاين" بأفضل سعر

تعتبر السيارة رينو كابتشر، واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية الفرنسية التي قدمتها بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة الكروس اوفر ذات المظهر الرياضي، والتي تتمتع بحجم متوسط، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، وتصميم عصري.

مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

تباع السيارة مرسيدس C180 موديل 2022، بحالة كسر الزيرو عبر الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات الشهيرة والمتخصصة في هذا المجال، بعد أن خاضت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 4.200 كيلومتر فقط، مع تمتعها بحالة الفبريقا من الداخل والخارج.

أسرع SUPER CAR في السعودية.. كم يبلغ سعرها؟

تعتبر السيارة بوجاتي شيرون أسرع SUPER CAR في السوق السعودي، والتي تحمل شعار الصانع الفرنسي هناك، حيث تتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات الفنية القوية، والتي تمنحها أفضلية الانطلاق، بالاضافة إلى تمتعها بحزمة من التقنيات، إلى جانب تصميمها الخارجي الخاطف للأنظار.

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