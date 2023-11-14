منتظر رد فعل الأهلي.. فرج عامر: بيراميدز عايز أحمد فتوح بأي ثمن

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، العروض المقدمة للاعب الزمالك أحمد فتوح.

وكتب عبر فيسبوك: "بيراميدز عايز أحمد فتوح بأي ثمن وهناك عرض من ناد خليجي لم يقدم للزمالك وايضا المصري وفيوتشر، يرغبان في شراء فتوح، واللاعب منتظر رد فعل الأهلي الذي لن يدخل في المعركة ومنتظر ماذا تسفر عنه كل هذه الصراعات".

وقررت إدارة الزمالك خصم ٢٥٪؜ من عقد أحمد فتوح نجم الزمالك.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك اتخذ قرارا بعرض الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري للبيع، بعد خروجهم من معسكر الفريق خلال مواجهة زد في الدوري، علاوة على تحويلهم للتحقيق.