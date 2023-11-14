أحمد غانم سلطان: حسام البدري طلب انضمامي للأهلي عقب مباراة 3-3

أكد أحمد غانم سلطان لاعب نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي تفاوض معه للتوقيع معه بشكل رسمي، عقب مباراة الفريقين الشهيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وتابع سلطان خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حسام البدري مدرب الأهلي، تواصل معي بشكل شخصي وعقدنا جلسة ولكني فضلت الاستمرار مع الزمالك بعد طلب تجديد عقدي".

وأضاف أحمد سلطان: "زعلت من الزمالك، لأنني بعدما جددت 3 مواسم رحلت بعد موسم واحد فقط عقب رحيل حسام حسن وقدوم حسن شحاته، ورحيلي جاء بعيد عن الفنيات بسبب علاقة المدرب مع والدي التي تحسنت بعد مغادرتي".