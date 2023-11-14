بسبب الإهمال فى العمل .. إعفاء مديرية إدارة صحية بالقليوبية من مهام عملها

قرر الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اعفاء مديرة الإدارة الصحية بحى غرب شبرا الخيمة من مهام عملها وتكليف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية بالإشراف على أعمال الإدارة لحين تكليف مدير إدارة آخر وذلك بسبب الاهمال فى العمل وغلق مركز صحة الأسرة بعثمان

وكان وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قد أجرى جولة تفقدية بإدارة شبرا غرب، حيث تفقد مركز طبي حجازي، وتأكد من الانضباط الإداري للفريق الطبي النوباتجي بالمركز، وتبين عدم وجود الطبيب النوباتجي، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.



كما تفقد دار الأطفال المعثور عليهم التابع لمركز طبي حجازي، والاطمئنان على الأطفال وحالتهم الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بهم وكذلك تفقد على مركز صحة الأسرة بعثمان، وتلاحظ أن المكان مغلق تماما وعدم وجود أي فرد من فريق النوباتجية الأمر الذي دعا وكيل الوزارة لإعفاء مدير الإدارة الصحية بشبرا غرب من مهام عملها.