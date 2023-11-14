مكافحة الإدمان يوضح نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي سائقي الحافلات المدرسية

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن حملات الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية بدأت في عام 2017، ووصلت نسبة التعاطي إلى 12%.

وأضاف مدحت وهبة، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، هناك توجيهات من القيادة، بتكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وبالفعل تم إنشاء حملات ولجان مشكلة للتعامل مع الأمر.

واسترسل: النسبة انخفضت بشكل كبير، نتيجة استمرار الحملات والكشف المفاجئ على سائقي الحافلات المدرسية، وفي حالة اكتشاف تعاطي سائق المواد المخدرة، يتم فصله وإحالته للنيابة العامة.

وأكمل: الحملات مستمرة طوال العام الدراسي، وأجرينا الكشف على أكثر من 3120 سائقا، وتبين أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد المتعاطين.