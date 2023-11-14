عقوبة رادعة لمتهم بمحاولة إنهاء حياة شخص بمدينة نصر

اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالشروع في قتل شخص بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

مدينة نصر



وكشف أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه، عمدًا بأن توجه صوبه حال مباشرته عمله بمأمنه ممسكًا بيده سلاح أبيض، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده، محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيع ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.