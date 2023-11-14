عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز إعلام الخارجة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورة حتمية

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد ندوة حول (المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بحضور المهندس عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس وحاضر فيها المستشار كمال ابراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد سابقآ.

استهلت الندوة أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة  بالحديث عن دور قطاع الإعلام الداخلى فى نشر التوعية بين الفئات المختلفة للمواطنين، وذكرت أن الحملة التى يطلقها القطاع تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية لحث المواطنين للمشاركة بإيجابية في الانتخابات.

وأكدت أن مصر فى الوقت الراهن بحاجة إلى اصطفاف جموع المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

من جانبه تناول المستشار كمال إبراهيم عدد من المحاور أهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية من حيث الفئات التى تتمتع بالحقوق السياسية ومن لهم حق التصويت والفئات الممنوعة او المحرومة من التصويت بحكم القانون كما تحدث عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية من بدايتها والمراحل التى تمر بها حتى إعلان النتائج ثم ذكر شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور سواء كانت شروط تتعلق بالشخص أو الإجراءات وذكر أسماء المرشحين وانتماءاتهم الحزبية وكيفية الإدلاء بالصوت ومبطلات الصوت الانتخابى
كما ذكر ان هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف نسب المشاركة او عزوف بعض الفئات ومنها أداء الأحزاب السياسية والوضع الاقتصادي ومستوى التعليم.

وأكد فى النهاية أن المشاركة في هذه الانتخابات تعد ضرورة حتمية نظراً لوجود مجموعة من التحديات الاقليمية تستدعي تماسك الجبهة الداخلية وحتى نصل إلى الدرجة المرجوة من الأمن والأمان وأن البديل قطعاً سيؤدى إلى فوضى.

 

الوادى الجديد .. بدء التجهيز لزراعة 280 ألف فدان محاصيل استراتيجية

يأتي ذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار “صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك".

ئيس الجمهورية إبراهيم سكر الانتخابات الإقليمي الاقتصاد الإقليم الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية سكرتير عام المحافظة قطاع الإعلام الداخلى قطاع الاعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

ترشيحاتنا

تطور خطير.. جماعة الحوثي تعلن بدء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

مفاتيح الحل من القاهرة.. عكاشة: إسرائيل لديها أهداف أكبر من صفقة الأسرى التبادلية

إعلان خطير من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الحرب على جنوب غزة

تقارير إعلامية: إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى الشفاء في غزة

متخصص بالشأن الأمريكي: جيل جديد من السياسيين يرفض دعم بايدن غير المشروط لإسرائيل

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال بوسي وهشام ربيع.. أبرز صورهما سويا خلال عام ونصف زواج

بالأسود .. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة من مصر

بالأحمر.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بإلاطلالة من دبي

لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ