مركز إعلام الخارجة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورة حتمية

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد ندوة حول (المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بحضور المهندس عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس وحاضر فيها المستشار كمال ابراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد سابقآ.

استهلت الندوة أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة بالحديث عن دور قطاع الإعلام الداخلى فى نشر التوعية بين الفئات المختلفة للمواطنين، وذكرت أن الحملة التى يطلقها القطاع تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية لحث المواطنين للمشاركة بإيجابية في الانتخابات.

وأكدت أن مصر فى الوقت الراهن بحاجة إلى اصطفاف جموع المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

من جانبه تناول المستشار كمال إبراهيم عدد من المحاور أهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية من حيث الفئات التى تتمتع بالحقوق السياسية ومن لهم حق التصويت والفئات الممنوعة او المحرومة من التصويت بحكم القانون كما تحدث عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية من بدايتها والمراحل التى تمر بها حتى إعلان النتائج ثم ذكر شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور سواء كانت شروط تتعلق بالشخص أو الإجراءات وذكر أسماء المرشحين وانتماءاتهم الحزبية وكيفية الإدلاء بالصوت ومبطلات الصوت الانتخابى

كما ذكر ان هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف نسب المشاركة او عزوف بعض الفئات ومنها أداء الأحزاب السياسية والوضع الاقتصادي ومستوى التعليم.

وأكد فى النهاية أن المشاركة في هذه الانتخابات تعد ضرورة حتمية نظراً لوجود مجموعة من التحديات الاقليمية تستدعي تماسك الجبهة الداخلية وحتى نصل إلى الدرجة المرجوة من الأمن والأمان وأن البديل قطعاً سيؤدى إلى فوضى.

يأتي ذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار “صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك".