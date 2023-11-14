الوادى الجديد .. بدء التجهيز لزراعة 280 ألف فدان محاصيل استراتيجية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن بدء التجهيز لرفع مساحة 280 ألف فدان بمنطقة مفيض باريس لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية بالتعاون مع هيئة قناة السويس بعد الانتهاء من معاينة موقع المشروع والاطلاع على الإمكانات اللوجيستية والبنية التحتية، عقب توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي بحضور رئيس الوزراء، لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 1,5 مليار دولار.



كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقى مؤخرًا وفد هيئة قناة السويس في إطار التنسيق لتنفيذ مشروع استثماري واعد بمنطقة بحيرات باريس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.





وأكد المحافظ، تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع؛ مُثمنًا جھود الدولة المصریة لتوطين الصناعات الغذائية وتنمية القطاع الزراعي بما يخلق فرص عمل، ويوفر تكلفة استیراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.