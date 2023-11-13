عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل .. ندوة بجامعة الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت إدارة جامعة الوادي الجديد ندوة حول مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل، وذلك بقاعة مركز تنمية القدرات بالمبنى الإداري بالجامعة بحضور السيد حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد لشؤون الإدارية وعدد من العاملين من مختلف القطاعات الإدارية بالجامعة .

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي على دعم الجامعة المستمر على التدريب وتأهيل الجهاز الإداري وخاصةَ في المجالات التي تساهم في تحسين وتطوير جودة الأداء وتبادل الخبرات والمهارات بين أبناء الجامعة وتنمية قدرات العاملين بها، كذلك استغلال وقت العمل بالشكل الأمثل. مؤكدًا على أهمية تكثيف الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة مع الجهات المعنية والمتخصصة فى مجال التدريب لصقل قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة لرفع الوعي بالمهارات الإدارية.

محافظ الوادي الجديد: تفعيل منظومة التحصيل من المنبع لثلاجات التمور بتخفيض 20%


ومن جانبه قال السيد حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية أن  الندوة  تأتي فى إطار حرص رئيس الجامعة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز بكافة القطاعات الإدارية، وأضاف أن الندوة حاضر فيها  الأستاذ الدكتور أحمد سيد السباعي أستاذ بقسم إدارة الأعمال بجامعة أسيوط لتعريف العاملين على أهمية إدارة الوقت وضغوط العمل  والخصائص الرئيسية، والعوامل المضيعة للوقت، كما تضمنت الندوة الحديث عن أهمية إدارة الوقت في تنظيم المهام والأعمال داخل المنظومة  الإدارية.

ادارة الوقت الدورات التدريبية القطاعات الادارية رفع كفاءة العاملين محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: تفعيل منظومة التحصيل من المنبع لثلاجات التمور بتخفيض 20%

بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد وشركة فوسفات مصر

جامعة الوادي الجديد تشارك بوفد في برنامج المرأة تقود

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم ندوة بالوادي الجديد ضمن برنامج المرأة تقود

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة فى الوادى الجديد

بسبب التقصير في العمل.. إحالة 5 أطباء وصيادلة بالوادى الجديد للتحقيق

الفول السوداني بالوادي الجديد يغزو الأسواق الأوروبية.. تفاصيل

5 توصيات في اجتماع محافظ الوادي الجديد وإدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترشيحاتنا

بسبب أطفال فلسطين.. كندة علوش تهاجم الكيان الصهيوني

إسرائيل تكشف حقيقة نهاية العدوان علي قطاع غزة خلال 3 أسابيع

شكري يؤكد لنظيرته الألمانية حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

موديست آخرهم..فشل المهاجمين في القلعة الحمراء عرض مستمر

أطباء بلا حدود: كثير من المرضى سيموتون خلال بضع ساعات في غزة

أون تايم سبورتس تكشف عن مفاجآت بشأن مباريات مصر وجميع منافسات تصفيات المونديال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

تصميم جذاب.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة

فيديو

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ