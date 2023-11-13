مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل .. ندوة بجامعة الوادي الجديد

نظمت إدارة جامعة الوادي الجديد ندوة حول مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل، وذلك بقاعة مركز تنمية القدرات بالمبنى الإداري بالجامعة بحضور السيد حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد لشؤون الإدارية وعدد من العاملين من مختلف القطاعات الإدارية بالجامعة .

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي على دعم الجامعة المستمر على التدريب وتأهيل الجهاز الإداري وخاصةَ في المجالات التي تساهم في تحسين وتطوير جودة الأداء وتبادل الخبرات والمهارات بين أبناء الجامعة وتنمية قدرات العاملين بها، كذلك استغلال وقت العمل بالشكل الأمثل. مؤكدًا على أهمية تكثيف الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة مع الجهات المعنية والمتخصصة فى مجال التدريب لصقل قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة لرفع الوعي بالمهارات الإدارية.



ومن جانبه قال السيد حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية أن الندوة تأتي فى إطار حرص رئيس الجامعة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز بكافة القطاعات الإدارية، وأضاف أن الندوة حاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد سيد السباعي أستاذ بقسم إدارة الأعمال بجامعة أسيوط لتعريف العاملين على أهمية إدارة الوقت وضغوط العمل والخصائص الرئيسية، والعوامل المضيعة للوقت، كما تضمنت الندوة الحديث عن أهمية إدارة الوقت في تنظيم المهام والأعمال داخل المنظومة الإدارية.