محافظ الوادي الجديد: تفعيل منظومة التحصيل من المنبع لثلاجات التمور بتخفيض 20%

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن بدء تفعيل منظومة التحصيل من المنبع لكميات التمور المخزنة فى الثلاجات والمصانع حيث يتم تسجيل كافة البيانات والتوريد بالمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وذلك لمدة أسبوعين على أن يتم منح تخفيضات بنسبة 20% لمن يقوم بتوريد إجمالى مستحقات الدولة دفعة واحدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم يتيسر الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات الدولة المقررة على المشروعات الإنتاجية بالمحافظة.



وفى سياق متصل يستكمل صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة ومراكز المدن إجراءات تلقى طلبات سداد المديونيات الخاصة بمستحقات أراضي المشروعات الزراعية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة والأجيال القادمة، حيث يقوم صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدى على أى موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة.