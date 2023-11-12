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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد وشركة فوسفات مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد والمهندس محمد عبدالعظيم  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،  وطارق الإمام سلامة نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء عماد حمدي العطار مستشار رئيس مجلس الإدارة للعلاقات العامة والأمن،  والمهندس عاطف السيد أحمد مدير موقع الشركة بالوادي الجديد، وعن شركة الوطن العربي الدكتور ممدوح سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندسة أمل القاضي المستشار الفني لشركة الوطن العربي، حيث قاموا بتوقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد وشركة فوسفات أبو طرطور. 

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وعقب توقيع البروتوكول صرح الدكتور  عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة فى بيان له أن الجامعة تجرى أبحاث ودراسات علمية هدفها بحث ورفع كفاءة الفوسفات قليل الجودة وكيفية إنتاج أسمدة يمكن استغلالها لتحسين خواص التربة بالوادي الجديد، كما تم بحث تبسيط إجراءات البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا بالجامعة وتدربب طلاب الجامعة  وذلك فى إطار دور الجامعة فى تنمية المجتمع.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة أن البروتوكول يهدف إلى دعم أوجه التعاون المشتركة والتنسيق بين الكلية والشركة فى مجال الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي ونقل سلاسل القيمة المضافة لتكنولوجيا التصنيع والتركيز وصناعة الأسمدة العضوية ونشر ثقافة تعظيم الاستفادة من الخامات المستخرجة من مناجم الفوسفات، وخفض تكلفة الإنتاج وتحسين الجودة وإضافة قيمة تسويقية للمنتجات عن طريق القوافل والحقول الإرشادية وحملات التوعية والإرشاد والعمل على إعداد خريطة سمادية للمحافظة لضبط منظومة استخدام السماد بإشراف الباحثين.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر أن البروتوكول يهدف إلى  توسيع قاعدة التعاون بين الجامعة والشركة فى إثراء المجال الزراعي وإقامة الندوات المشتركة بين الجانبين  للارتقاء بالمستوى الفنى فى مجالات الزراعة وصناعة الأسمدة وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بخامات الفوسفات وإجراء الدراسات العلمية والفنية وزيادة المعامل المتخصصة الموجودة لدى الطرفين بهدف التعرف على الأجهزة والمعدات وطرق قياس الكفاءة الفنية والعمل على تحديثها وتطويرها.

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