تحول مفاجئ .. ترامب يعلن دراسة واشنطن "تقليص" جهودها العسكرية في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تدرس "تقليص" جهودها العسكرية في الشرق الأوسط.

وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "نحن نقترب جدًا من تحقيق أهدافنا في ظل دراستنا لتقليص جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنظام الإيراني الإرهابي"، مُعددًا قائمة من الأهداف تشمل إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية والقضاء على قواتها الجوية والبحرية.

وأضاف: "سيتعين على الدول الأخرى التي تستخدم مضيق هرمز حمايته ومراقبته، حسب الحاجة - فالولايات المتحدة لا تفعل ذلك! إذا طُلب منا ذلك، سنساعد هذه الدول في جهودها المتعلقة بمضيق هرمز، ولكن لن يكون ذلك ضروريًا بمجرد القضاء على التهديد الإيراني. والأهم من ذلك، ستكون عملية عسكرية سهلة بالنسبة لهم".

وبينما كان ترامب يغادر البيت الأبيض بعد ظهر يوم الجمعة، صرّح للصحفيين بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة "انتصرت" في حربها مع إيران.

لكن آلافاً آخرين من مشاة البحرية الأمريكية والبحارة يتجهون نحو الشرق الأوسط مع اقتراب الحرب مع إيران من دخول أسبوعها الرابع، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN.