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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تشارك بوفد في برنامج المرأة تقود

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت جامعة الوادي الجديد  فى الندوة التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والسيد اللواء أيمن الاطفيحى مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لخدمة المجتمع
فى  برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" وهو أحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة المصرية التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر. 

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يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
   برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات. ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص السيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا. وسيستمر هذا البرنامج 23 يومًا تدريبيًا للدفعة يتم خلالها إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف. 
 .

استراتيجية الدولة أكاديمية أكاديمية الوطنية للتدريب المجتمع المرأة تقود جميع المحافظات المصرية

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