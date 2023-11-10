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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تناقش رسالة علمية لتقليل الانبعاثات الكربونية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت أروقة جامعة الوادي الجديد وكلية الزراعة بالجامعة وقسم  الانتاج الحيواني كلية الزراعة - جامعة الوادي الجديد مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث على محمود على خليفه المدرس المساعد والمسجل لدرجة الدكتوراه بقسم الانتاج الحيواني وعنوان الرسالة “رفع القيمة الغذائية لجريد النخيل باستخدام المعاملات الكيميائية والبيولوجية فى عليقة الحملان”  وذلك بمشاركة كوكبة من علماء الانتاج  الحيواني من جامعة أسيوط وجامعة الاسكندرية وجامعة عين شمس. 

تضمنت لجنة الاشراف كلا من أ.د. نصر  السيد يحيى البردينى أستاذ  تغذية الحيوان بجامعة عين شمس- أ.د.أيمن كساب أستاذ فسيولوجيا الحيوان وعميد كلية الزراعة  جامعة الوادى الجديد - أ.د. حاتم  عبد القادر حمدون أستاذ تغذية الحيوان ورئيس قسم الانتاج  الحيواني ووكيل الكلية  لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الوادي الجديد – أ.د. محسن محمد  فرغلى أستاذ تغذية الحيوان بجامعة أسيوط ، وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة برئاسة السيد أ.د. جلال عبد المطلب عبد الحافظ  أستاذ تغذية الحيوان بجامعة أسيوط( مناقشاً خارجيا)-أ.د.صبحي محمد عبد الله سلام أستاذ تغذية الحيوان ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكى بجامعة الإسكندرية  (مناقشاً خارجيا) و أ.د. نصر السيد يحيى البردينى استاذ تغذية الحيوان بجامعة عين شمس   (مشرفاً ومناقشاً) و أ.د. حاتم عبد القادر حمدون استاذ تغذية الحيوان بجامعة الوادى الجديد( مشرفا  ومناقشا).

أثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وأوصت بمنح الباحث درجة دكتورة فلسفة الانتاج الحيوانى_ تغذية الحيوان.

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