140 مليون برميل.. أمريكا تسمح ببيع النفط الإيراني الموجود على السفن

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا يسمح ببيع النفط الإيراني الموجود على السفن ، مشيرة إلى ترخيص بيع النفط الإيراني لا يمثل تخفيفا للعقوبات بل يوفر فترة تصفية للعمليات القائمة بالفعل.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها : منحت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة 30 يوما لتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية من سفن محملة من أصل إيراني

ومن جانبه ؛ صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قائلا : سيسمح الترخيص الأمريكي العاجل بدخول حوالي 140 مليون برميل من النفط الإيراني إلى السوق.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن نظام إيران يتعرض للشلل وتتضاءل قدرته على تهديد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضا إلى أن الرئيس ترامب يركز على هدف واحد وهو النصر الشامل والكامل.

كما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب كان يتوقع أن تستغرق الحرب مع إيران من 4 إلى 6 أسابيع وأن غدا يصادف الأسبوع الثالث.

فيما قالت صحيفة "إيكونوميست" قائلة : على الرغم من أن ترامب يقول إنه دمر 100% من القدرات العسكرية الإيرانية إلا أن الـ 0% المتبقية يبدو أنها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي