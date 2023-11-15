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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ظاهرتان جويتان| الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس و أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى مابين 26 و27 درجة مئوية، لافتة إلى أن اليوم متوقع استمرار لفرص سقوط الأمطار في محافظات شمال البلاد ولكنها ستكون أقل حدة.
 

خريطة سقوط الأمطار
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأمطار ستكون من خفيفة لـ متوسطة على بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري منها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، والسواحل الشمالية الشرقية دمياط وبورسعيد ورفح العريش وبعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة، وقد تمتد أمطار خفيفة لجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية قلت كثافتها مقارنة بالأيام الماضية، ولكنها مازالت موجودة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض الأماكن مثل وسط سيناء والمحافظات الشرقية؛ ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن كثافة الشبورة المائية تختلف من يوم لثاني، ومتوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الامطار

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