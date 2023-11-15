تعليق عضوية اثنين في الكنيست الإسرائيلي من عرب 48.. تفاصيل

أوقفت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي عضو الكنيست عايدة توما سليمان، من حزب الجبهة للتغيير، وإيمان خطيب ياسين، من حزب القائمة العربية الموحدة، من اجتماعات الحزب واللجان التابعة لمدة شهرين، وفق ما ذكرت صحف عبرية.



وحصل ذلك بسبب تصريحاتهما بشأن الحرب التي يخوضها الاحتلال الصهيوني.

وستحصل الاثنتان أيضًا على تعليق راتبهما لمدة أسبوعين.

ذكرت عضو الكنيست توما سليمان على موقع إكس قبل أربعة أيام أنه، وفقًا لشهادات من غزة، فان الجيش الإسرائيلي يهاجم مستشفى الشفاء بالقنابل الفسفورية ويطلق النار على الفارين عبر الممرات الإنسانية الإسرائيلية.

وجاء في منشورها: "ما زالوا يصرون على أنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" وانه لا يؤذي الأبرياء ولا يهاجم المستشفيات!".

وفي المساء أصدر المتحدث باسم الجيش بيانا رسميا قال فيه إن الجيش لم يقصف الشفاء.

وقالت توما سليمان إن كلماتها مأخوذة من "شهادة متكررة" وتخضع آرائها"لحق حرية التعبير الممنوح لأعضاء الكنيست".

وقالت لجنة الأخلاقيات "لن يكفي أن يتراجع أعضاء الكنيست عن اتهاماتهم بل أن يعتذروا عنها".