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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال.. هدي المفتي تخطف الأضواء بجمالها

هدي المفتي
هدي المفتي

نشرت الفنانة هدي المفتي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


 

وتألقت هدي المفتي، مرتديه جاكت اسود جينز، ونسقت معه توب باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاهباللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 


 

وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم “حظك اليوم”، الفيلم من إخراج أسامةعرابي،وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، وطه الدسوقي، ومحمد مولة، وتدور أحداث الفيلم فيليلة واحدة.

 وعن “حظك اليوم”، قالت الفنانة هدى المفتي إنها بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معهاكاتبهأحمدالبيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دورالسينما.

الفنانة الشابة هدى المفتي حظك اليوم أحداث الفيلم تخطف الاضواء بإطلالة كاجوال حسابها الشخصي كريم قاسم

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