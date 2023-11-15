لا توجد قطرة مياه.. مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة يكشف عن كارثة

أكد مدير مجمع الشفاء بغزة محمد أبو سليمة انفجار خط المياه المغذي للمستشفى، وقال: “لا توجد لدينا قطرة مياه”، مشيرا إلى أن قسم الطوارئ مغلق تماما وبه مئات المصابين.

وقال أبو سليمة، في تصريحات له بحسب إذاعة “النور” اللبنانية: “لا يمكن لأي طبيب أن يتحرك من مكان إلى آخر داخل المستشفى، وأكثر من 900 مريض و5 آلاف نازح يواجهون الموت المحقق”.

وأضاف مدير مجمع الشفاء بغزة: “أبلغنا الاحتلال أن طواقمنا لن تترك المرضى وستبقى معهم حتى آخر لحظة”.

واردف مدير مجمع الشفاء بغزة: “تواصلنا مع كل المنظمات الدولية المعنية ولم نحصل منهم سوى على التعبير عن القلق”.

وفي هذا السياق؛ أكدت منظمة الصحة العالمية أن المرضى والعاملين الصحيين والإسعاف لا يتمكنون من الدخول أو الخروج من بعض المستشفيات، وأن ربع مستشفيات غزة فقط لا يزال في الخدمة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الاحتياجات الملحة هي وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح واستعادة إمدادات الكهرباء والوقود.