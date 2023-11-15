مجدي البدوي: نؤيد الرئيس السيسي لدعمه الكبير للقضايا العمالية

أكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والثقافة، أن مصر لها دور مشرف تجاه القضية افلسطينية، مشيرا إلى أن ما قام به الرئيس السيسى، وانحيازه للأمن القومى العربى وحماية الأمن القومى المصرى هو أمر عظيم.

وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه ندعم المرشح عبد الفتاح السيسي، خاصة دوره في دعم القضايا العمالية، ودائما يبدي انحيازه لقضاياهم.

ما تم تقديمه للعمالة غير المنتظمة

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والثقافة، أن الرئيس السيسى زاد من الحد الأدنى للأجور 7 مرات، والتأمينات الاجتماعية، وما تم تقديمه للعمالة غير المنتظمة