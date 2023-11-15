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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجيل الديمقراطي يوضح دور الأحزاب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

صدى البلد

قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي، إن الانتخابات الرئاسية تعتبر أهم استحقاق انتخابي دستوري مصري، مشيرًا إلى أن الانتخابات تتعلق بأهم منصب في البلاد.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" أن هذه الانتخابات مهمة للغاية، فهي تتعلق بمستقبل الوطن ومن يقوده خلال المرحلة المقبلة، والهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل التسهيلات من أجل إجراء الانتخابات والتزمت الحياد ووقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

 

الرقم الصحيح

 

وأوضح أن الأحزاب هي الرقم الصحيح في معادلة الانتخابات، والمادة الخامسة في الدستور تنص على أن النظام السياسي في البلاد يقوم على تعدد الأحزاب وهذا نراه واقعًا نعيشه هذه الأيام، لدينا 3 رؤساء أحزاب مرشحين، ومرشح آخر أعلن حوالي 70 حزبًا تأييدهم له وهو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن نشاط الأحزاب السياسية خلال هذه الفترة كبير جدًا، وامتد منذ عقد الحوار الوطني، وهذا النشاط الكبير للأحزاب يتمثل في عقد مؤتمرات ولقاءات جماهيرية واسعة من أجل دعوة الناخبين للاهتمام بتلك الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الهيئة الوطنية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الوطنية للانتخابات حزب الجيل الديمقراطي

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