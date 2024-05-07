مبابي يقود باريس سان جيرمان للوصول الى الحلم أمام بوروسيا دورتموند.. تفاصيل

يمني باريس سان جيرمان الفرنسي النفس بتعويض خسارته 0-1 ذهاباً وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه، حين يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي، ما سيمنح نجمه كيليان مبابي فرصة توديع ناديه بأفضل طريقة.

ورغم الأموال الطائلة التي أنفقتها الإدارة القطرية على النادي منذ شرائه عام 2011، وصل سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال مرة واحدة عام 2020 حين خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1 في لشبونة خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

لكن الوضع مختلف الآن لأن النهائي سيقام على الملعب الأيقونة «ويمبلي» في الأول من يونيو أمام 90 ألف متفرج، حيث سيحصل مبابي على فرصة الثأر من بايرن في حال تأهل الأخير وسان جيرمان إلى موقعة اللقب على حساب ريال مدريد الإسباني (2-2 ذهاباً في مدريد) ودورتموند توالياً. والوصول إلى «ويمبلي» سيمنح مبابي فرصة توديع سان جيرمان بأفضل طريقة بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع النادي الذي وصل إليه قبل سبعة أعوام من موناكو، وجعله ثاني فريق فرنسي فقط يحرز اللقب الأهم على صعيد الأندية بعد مرسيليا المتوج عام 1993 على حساب ميلان الإيطالي.

وهذه المباراة قد تكون الأخيرة لمبابي مع سان جيرمان على أرضه في دوري الأبطال، وقد أعلن أنه وزملاءه عازمون على تعويض خسارة الذهاب وضمان بطاقة في النهائي، وقال: «أنا واثق أننا سنتعافى من التأخر في النتيجة وسنصل إلى النهائي... أنا متأكد أني سأكون جاهزا وفي حالة جيدة في المباراة وسأكون مستعدا للدفاع عن فريقي ومساعدته على الوصول إلى النهائي».

وأضاف: «ندرك أننا تحت الضغط، لكن هذه المجموعة تتحلى بهدوء كبير. نثق في قدرتنا على التعويض والتسجيل من أجل الوصول إلى النهائي».

وأبلغ مبابي النادي في فبراير الماضي نيته الرحيل عن «بارك دي برانس» عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، مختتماً مشواراً غزيراً مع فريق مسقط رأسه والذي بدأ عندما وقع من موناكو في عام 2017.

وأصبح مبابي، قائد المنتخب الفرنسي البالغ من العمر 25 عاماً، أفضل هداف في تاريخ سان جيرمان بعدما وصل رصيده إلى 255 هدفاً في 305 مباريات حتى الآن، بينها 43 هذا الموسم فقط. مشواره في دوري الأبطال قاده إلى تسجيل 48 هدفاً حتى الآن، بينها ستة مع موناكو خلال موسم 2016-2017، وستكون مباراة الإياب ضد دورتموند الفرصة المثالية بالنسبة لمبابي للوصول إلى نصف المئوية من الأهداف في المسابقة القارية الأم.

وسيفتقد سان جيرمان المدافع لوكا هرنانديز الذي تعرض لإصابة في الركبة وسيغيب عن باقي منافسات الموسم، ومن المتوقع أن يشارك لوكاس بيرالدو بدلا منه.

وسبق لسان جيرمان اللعب في باريس ضد دورتموند خلال دور المجموعات بالبطولة الجارية وحقق حينها الفوز بهدفين دون رد عن طريق مبابي من ركلة جزاء والمغربي أشرف حكيمي. وسيحاول دورتموند في المقابل الحفاظ على التقدم في النتيجة والاعتماد على الهجمات المرتدة في ظل امتلاك الثنائي صاحب السرعة الفائقة كريم أديمي والإنجليزي جايدون سانشو. ويقدم سانشو مستويات رائعة منذ انضمامه قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، وسط تكهنات برغبة النادي الإنجليزي في استعادة الجناح السريع الذي رحل بسبب خلاف مع المدرب إريك تن هاغ.

وسيقود نيكلاس فولكروغ، صاحب هدف المباراة الذهاب الوحيد، هجوم دورتموند، وهو يدرك أن الدفاع فقط قد لا يكون كافيا لانتزاع بطاقة الصعود إلى النهائي.

وبلغ دورتموند نهائي أوروبا مرتين، وحصد اللقب في 1997 على حساب يوفنتوس، وخسر نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ، بينما وصل سان جيرمان إلى النهائي مرة وحيدة في 2020 وخسر اللقب أمام بايرن أيضا