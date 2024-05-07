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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة توريد القمح بالغربية تكشف عن الكميات المستلمة من المزارعين.. صور

لجنة توريد القمح
لجنة توريد القمح بالغربية

أعلنت لجنة المرور المركزية لتوريد القمح بالغربية اليوم عن مباشرة أعمال توريد القمح المحلى موسم 2024 بكافة بشون وصوامع  بقري ومراكز المحافظة.
 

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جاء ذلك خلال متابعة اللجنه المركزية اليوم الثلاثاء لعملية تفريغ التريلات والسيارات المحمله بالاقماح الوارده من الشون لتفريغها  بصومعة طنطا القابضه " الاماراتيه" .

كما تابعت اللجنه عملية نقل الأقماح من الشون التى استكملت السعه التخزينية لها وذلك لنقلها إلى صومعة طنطا القابضه " الاماراتيه " فى إطار توجيهات محافظ الغربية و وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بنقل الأقماح من المواقع التخزينية عقب استكمال السعات التخزينية ونقلها إلى الصومعة.

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و اطمئنت اللجنه على سير العمل بالشون والصوامع وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لإستلام محصول القمح في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لتوريد القمح المحلى لموسم  2024 . وذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ،  تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واكدت اللجنه ان كافة الشون والصوامع تسير بها عمليات استقبال القمح المحلى موسم 2024 دون أى معوقات.

جاء ذلك بحضور  المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل مديرية التموين بالغربية و المهندس هيثم علام مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالغربية، و  أعضاء اللجنة المركزية بمحافظة الغربية، المهندس عادل الجبالى و المحاسب عادل سلامه و يحيى سعيد إدارة الشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الغربية ، المهندس محمد عبدالله مفتش مديرية تموين الغربية  ،  شوقى الجمال مطاحن وسط وغرب الدلتا و المهندس مصطفى النحراوى البنك الزراعى المصرى بالغربية،

وتلقت اللجنه صباح اليوم الثلاثاء بيان إجمالى الكميات البنك الزراعى اجمالى ٤٥٩٦٣،٣٠٧ طن والشركة المصريه القابضه اجمالى ١١٧٩٧،٧١٠ طن ومطاحن وسط وغرب الدلتا واجمالى ٣١٧٠١،٨٢٠ طن والاجمالى العام ٨٩٩٢١،٤٥٣ طن.

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الجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد شدد ، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول موجها بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام،  فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

وفى ذات السياق ناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا  أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح  كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

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