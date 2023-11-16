أخبار التوك شو.. مجلس الأمن يتخذ قرارا لصالح فلسطين.. ومرشح رئاسي يعد بزيادة الضرائب.. والسجائر تصل لـ 135 جنيها للعلبة

شهدت أخبار التوك شو، عدد من القضايا والملفات الساخنة والهامة التي تهم القارئ المصري، فيما بينها آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن قرارات جديدة من مجلس الأمن، وحديث حول الانتخابات الرئاسية في مصر، وارتفاع أسعار السجائر من جديد، وفيما يلي أبرز ما جاء:

كشف الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، عن تفاصيل وضع أجهزة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في قطاع غزة خلال الفترة الماضية .

وأكد في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC"، إن كميات الوقود المخصصة للاتصالات بدأت في النفاد بسب قصف الاحتلال لكافة الشبكات في غزة، القصف الشدي خلال الفترة الماضية قد دمر عد كبير من شبكات الاتصالات، مضيفًا أنه في أي وقت سوف تنقطع الاتصالات عن قطاع غزة بشكل كامل.

وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني ، أن القصف الشديد تسبب في فقدان عناصر أساسية من عناصر شبكة الاتصالات".

زف الإعلامي أحمد موسى، خبرًا سارا عاجلًا بشأن فلسطين، إذ أنه تم اتخاذ قرارًا من قبل مجلس الأمن بالموافقة على مشروع قرار لصالح فلسطين للمرة الأولى منذ بداية العدوان، حيث بدأ مجلس الأمن الموافقة على قرار إنساني.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار تقدمت به مالطا لأكثر من هدنة إنسانية داخل قطاع غزة، في أول قرار إنساني يوافق عليه مجلس الأمن للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.

قال حازم عمر، المرشح الرئاسي، إن إيديولوجية يسار الوسط تناسب الشعب المصري حاليا.

وأضاف عمر، المرشح الرئاسي، خلال حواره على قناة المحور،: إعادة هيكلة المنظومة الضريبية من أهم أولويات برنامجي الانتخابي"، موضحا: أسعى إلى تخفيض تكلفة الحياة بالنسبة للمصريين".

وأشار: ضريبة القيمة المضافة غير عادلة يدفعها أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء"، متابعا: فرض الضرائب على الفئات القادرة فقط من الشعب المصري".

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا الواقعة شمال قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

عقب الإعلامي تامر أمين على ما يفعله الكيان الصهيوني بغزة، قائلا: "كل الكلام اللي بسمعه من الأمس بيقول أن غزة مُقبلة على كارثة إنسانية خلال الأيام القادمة في حال استمرار الأوضاع كما هي"، مكملا: "مستنيين يحصل ايه تاني عشان تعترفوا أن غزة منذ أسابيع تعاني من كارثة إنسانية؟ مستنيين أن الشعب الفلسطيني يُباد جميعه؟".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار، " مضطر أسأل سؤال يوجع القلب.. هي فورة الدم و الجثث من كام"، لافتا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها لمستشفى دار الشفاء اليوم تقوم بحصاره حاليا و الجنود الإسرائيليين يتركزون بالدور الأرضي به، معقبا: "الكذبة بتتقال و بتتصدق من العالم".

وشدد، أن غزة غير مُقبلة على كارثة كما يقول البعض و لكنها في كارثة بالفعل و تكبر يوم عن يوم، سائلا: "مستنيين لما نقول الله يرحمها غزة و 2 مليون فلسطيني.. هل هذا هو مفهوم الكارثة لديكم؟".

كشف الدكتور سمير غطاس، خبير استراتيجي، عن أن إسرائيل دمرت 60% من قطاع غزة، وفصلت الشمال عن الجنوب، وتمتلك دعم غير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدخلت غواصة نووية إلى المنطقة، والذي ليس له أي علاقة بالقتال في قطاع غزة، فضلا عن إرسال أكبر وأهم قطعة عسكرية في العالم وهي حاملة الطائرات الأمريكية.

وأضاف "غطاس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الأمريكي أعلنها صريحة أنه مع إسرائيل في دفاعها عن نفسها، وهذا الموقف بدأ يتراجع، لفشل إسرائيل في إعلان صورة النصر، فضلا عن نتيجة التفاعلات التي حدثت في أغلب دول أوروبا خلال الفترة الماضية، منها لندن التي شهدت مظاهرة بها مليون و200 ألف مواطن، وباريس شهدت مظاهرات عارمة، وكذلك الولايات المتحدة شهدت مظاهرات عارمة في الجامعات والمدارس والشوارع.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرهابية توصيفا وليس مبالغة، موضحا أن الحكومة الاسرائيلية فيها وزراء تم محاكمتهم من محاكم اسرائيلية وقوانين اسرائيلية وثبت تهم عليهم أنهم إرهابين وبالتالي هي حكومة مجرمة حرب.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن حركة حماس لا تدافع عن الشعب الفلسطيني ولا غزة ولا الحق الفلسطيني ولكن لها مشروعها كونها فصيل اسلامي وهي اخوانية، مؤكدا أن حماس لديهم مشروع اخواني حتى النخاع وهم أكبر خصم للشعب الفلسطيني.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن غلاء الأسعار مازال متواجد في الأسواق خاصة في ملف السجائر، وأسعار المرتفعة بشكل واضح في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الملف أصبح مبالغ فيه بشكل كبير، إذ أنه لا يتابع أسعار السجائر باعتباره شخص غير مدخن، ولكنه يرى أسعار فلكية بشأن السجائر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يوجد بعض الأنواع من السجائر في الأسواق وصل سعرها لـ 135 جنيه للعبة الواحدة، في أسعار فلكية، ويجب على الجميع النظر لهذه الأزمة.

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على بعض التجار الذين يستغلون الأزمة في الوقت الحالي من أجل تخزين واحتكار السكر، مما أدى إلى رفع أسعارها بشكل كبير في الأسواق خلال الأيام الماضية، "الناس مبقتش لاقية كيلو سكر، وبتدور عليه في كل مكان".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يجب أن يكون الجميع صريح في الأزمة، أن السكر يواجه أزمة كبيرة، وبعض التجار يستغلون الأزمة، ويقومون باحتكاره بشكل واضح، وسعره مبالغ فيه بشكل كبير، "ليه سكر السكر يوصل 50 جنيه للكيلو، فيه حاجة غلط ولازم نحلها، السكر ده كان بـ 30 قرش، وبجنيه وربع، وب3 جنيه، ولما غلي وصل حاجات بسيطة".

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، المزاعم التي أعلنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن وجود أسلحة بمجمع الشفاء الطبي، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".