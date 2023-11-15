الصحة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية بوجود أسلحة بمجمع الشفاء

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، المزاعم التي أعلنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن وجود أسلحة بمجمع الشفاء الطبي، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

ومن جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه مازال يعمل في مجمع الشفاء الطبي في غزة.