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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خسر 5 ولايات.. خبير إستراتيجي: جو بايدن سيعاني في الانتخابات الأمريكية بسبب إسرائيل

الدكتور سمير غطاس
الدكتور سمير غطاس

كشف الدكتور سمير غطاس، خبير استراتيجي، عن أن إسرائيل دمرت 60% من قطاع غزة، وفصلت الشمال عن الجنوب، وتمتلك دعم غير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدخلت غواصة نووية إلى المنطقة، والذي ليس له أي علاقة بالقتال في قطاع غزة، فضلا عن إرسال أكبر وأهم قطعة عسكرية في العالم وهي حاملة الطائرات الأمريكية. 

الدكتور سمير غطاس يتحدث عن جو بايدن 

وأضاف "غطاس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الأمريكي أعلنها صريحة أنه مع إسرائيل في دفاعها عن نفسها، وهذا الموقف بدأ يتراجع، لفشل إسرائيل في إعلان صورة النصر، فضلا عن نتيجة التفاعلات التي حدثت في أغلب دول أوروبا خلال الفترة الماضية، منها لندن التي شهدت مظاهرة بها مليون و200 ألف مواطن، وباريس شهدت مظاهرات عارمة، وكذلك الولايات المتحدة شهدت مظاهرات عارمة في الجامعات والمدارس والشوارع. 

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن هناك مشاكل داخلية في الحزب الحاكم الذي ينتمي له جو بايدن بسبب تصرفات إسرائيل في غزة، والبعض يرى أنه يجب على أمريكا منع إرسال مزيد من الدعم لإسرائيل في ضوء استخدامها في قتل الأطفال والمدنيين، موضحا أن بايدن خسر 5 ولايات كانت تؤيده في الانتخابات بسبب دعم إسرائيل. 

سمير غطاس قطاع غزة إسرائيل غواصة نووية أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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