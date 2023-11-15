حازم عمر : سأرفع الضرائب من 14 لـ19 % على السلع الترفيهية

قال حازم عمر، المرشح الرئاسي، إن إيديولوجية يسار الوسط تناسب الشعب المصري حاليا.



وأضاف عمر، المرشح الرئاسي، خلال حواره على قناة المحور،: إعادة هيكلة المنظومة الضريبية من أهم أولويات برنامجي الانتخابي"، موضحا: أسعى إلى تخفيض تكلفة الحياة بالنسبة للمصريين".



وأشار: ضريبة القيمة المضافة غير عادلة يدفعها أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء"، متابعا: فرض الضرائب على الفئات القادرة فقط من الشعب المصري".

واسترسل: سأطبق ضريبة مباشرة على السلع وألغي ضريبة القيمة المضافة، مضيفا: سأرفع الضرائب من 14% إلى 19 % على السلع الترفيهية و 23% على الكمالية".