المرشح الرئاسي حازم عمر : مشروعي بناء اقتصاد قومي خلال 3 سنوات

قال حازم عمر، المرشح الرئاسي، إن مشروعي القومي بناء اقتصاد قومي خلال 3 سنوات.

واسترسل خلال حواره على قناة المحور،: مشروعي القومي بعد 3 سنوات تسليم مصر اقتصاد قوي جدا ليس هشا، ولا يتأثر بالصدمات، معقبا: "أنا مش داخل أعمل بيزنس".

وتابع : مشروع التعليم مهم جدا أيضا، لافتا إلى أن البرنامج الرئاسي يستهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الموارد وتقليص عجز الموازنة.



وأضاف: "أسعى لتقليص الفجوة بين التعليم الخاص والعام، موضحا أنه سيكون هناك ضريبة استثنائية لمدة محددة قيمتها 5% مع تشريع بأن لا تصرف إلا للغرض المحدد له وهو التعليم، لبناء مدارس.