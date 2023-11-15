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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرشح الرئاسي حازم عمر : مشروعي بناء اقتصاد قومي خلال 3 سنوات

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

قال حازم عمر، المرشح الرئاسي، إن مشروعي القومي بناء اقتصاد قومي خلال 3 سنوات.

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حازم عمر: برنامجي الانتخابي يتضمن آليات وحلول إعادة افتتاح المصانع المغلقة

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المرشح الرئاسي حازم عمر يوضح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات

واسترسل خلال حواره على قناة المحور،: مشروعي القومي بعد 3 سنوات تسليم مصر اقتصاد قوي جدا ليس هشا، ولا يتأثر بالصدمات، معقبا: "أنا مش داخل أعمل بيزنس".

وتابع : مشروع التعليم مهم جدا أيضا، لافتا إلى أن البرنامج الرئاسي يستهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الموارد وتقليص عجز الموازنة.


وأضاف: "أسعى لتقليص الفجوة بين التعليم الخاص والعام، موضحا أنه سيكون هناك ضريبة استثنائية لمدة محددة قيمتها 5% مع تشريع بأن لا تصرف إلا للغرض المحدد له وهو التعليم، لبناء مدارس.

المرشح الرئاسي حازم عمر

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