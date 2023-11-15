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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي حازم عمر يوضح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات

حازم عمر المرشح الرئاسى
حازم عمر المرشح الرئاسى

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب أحمد عاشور، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري-عضو هيئة مكتب بأمانة الحملة المركزية.


بدأ اللقاء بكلمة للنائب أحمد عاشور، رحب فيها بالحضور من أمانة العمل الجماهيري، موضحًا الهدف الرئيسي من هذا اللقاء، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا على أن أمانات الحزب وبالتحديد أمانة العمل الجماهيري، سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

 خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية


من جانبه، قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.


تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة العامة، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.

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