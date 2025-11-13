المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني

أدلى المتهم بقتل والدته بمنطقة عزبة العرب بهتيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية باعترافات تفصيلية حول الواقعة.

اعترافات المتهم

وقال المتهم إبراهيم 18 سنة في اعترافاته: بحب أمي ومكنتش أقصد أقتلها، يوم الحادث كنت ماسك فرد خرطوش بلعب فيه، وفجأة خرجت طلقة بالغلط من الخلف، أصابتها في نص دماغها بالوجه، وخرجت في الشارع مذهول إزاي قتلت أمي.

وأضاف أنه سبق ضبطه في قضية مخدرات، وكانت والدته تزوره باستمرار وتقف بجانبه حتى خروجه، مشيرًا إلى أن والده متوفى ولديه 3 إخوة صغار كانت والدته ترعاهم بمفردها.

طلق ناري بالوجه

وتبين من المعاينة أن الأم لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بطلق ناري في منتصف الرأس والوجه، أطلقه ابنها بطريق الخطأ خلال عبثه بسلاح ناري غير مرخص.

تم التحفظ على السلاح المستخدم، وجرى ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة واستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وشهدت منطقة نزلة بهتيم بعزبة العرب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مصرع سيدة تُدعى فاطمة عبد الله بطلق ناري طائش أطلقه نجلها خلال عبثه بسلاحه داخل المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين وجود الجثة مصابة بطلق ناري في الوجه.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحادث وقع خلال تنظيف الابن سلاحه الناري، ما أدى إلى خروج طلقة أصابت والدته وأودت بحياتها في الحال.

وحضرت الجهات المختصة لمعاينة مكان الحادث ورفع الجثمان، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرفها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال التحقيقات وكشف تفاصيل الواقعة.