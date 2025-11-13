السادات: وزير الخارجية شرح بوضوح الموقف الخارجي لمصر وتحركاتها الدولية أمام لجنة الشيوخ

أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، باللقاء الذي جمع اللجنة اليوم مع السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء ثريًا ومهمًا، وطرح خلاله الوزير رؤية شاملة ومتكاملة حول السياسة الخارجية المصرية وموقف الدولة من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

السياسة الخارجية المصرية تتحرك بثبات واتزان

وقال السادات في بيان له اليوم، إن الوزير بدر عبد العاطي قدَّم عرضًا وافيًا حول الموقف الخارجي لمصر والتحركات التي تقوم بها القيادة السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية تتحرك بثبات واتزان وتعكس مكانة الدولة المصرية واحترامها في العالم.

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن حديث الوزير تناول بوضوح الترابط الوثيق بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، موضحًا أن "السياسة الخارجية الناجحة هي التي تنبع من الداخل وتستجيب لأولويات المواطن المصري"، وهو ما تطبقه مصر حاليًا من خلال تركيزها على قضايا التنمية، وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالتوازي مع صون الأمن القومي وحماية المصالح الوطنية.

وأشار السادات إلى أن الوزير تحدث عن الجهود المبذولة من جانب السفارات المصرية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تسويق المنتجات المصرية أو جذب المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن مصر نجحت مؤخرًا في إبرام عدد من التعاقدات مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

وأعرب السادات عن تقديره الكبير لما وصفه بـ"الطرح الواقعي والمسؤول" من وزير الخارجية، مؤكدًا أن السفير بدر عبد العاطي يجمع بين الخبرة الدبلوماسية العميقة والحس الشعبي الوطني، وهو ما يجعله قريبًا من المواطنين في الداخل والمصريين بالخارج على حد سواء.

وأكد وكيل اللجنة أن حديث الوزير عن الاهتمام بالمصريين في الخارج باعتبارهم ثروة وطنية، يعكس توجه الدولة في رعاية أبنائها في كل مكان، سواء عبر حماية مصالحهم أو إيجاد حلول لمشكلاتهم، مشيرًا إلى المبادرات التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، ومنها المبادرة الأخيرة لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وختم السادات تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تثمّن جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن مصالح الدولة المصرية في الخارج، وتعزيز مكانتها الدولية، وتعمل في تناغم تام مع توجهات القيادة السياسية نحو سياسة خارجية متوازنة تعلي من شأن التنمية والسلام والاستقرار.