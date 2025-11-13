قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
برلمان

عصام فريد يبحث مع بدر عبد العاطي تعزيز التعاون بين الشيوخ والخارجية

المستشار عصام فريد
المستشار عصام فريد
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وخلال اللقاء، قدّم وزير الخارجية التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة توليه مهام رئاسة مجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء دوره الوطني في دعم مسيرة العمل التشريعي.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة علي التعاون والتنسيق دائما مع مجلس الشيوخ ولجانه،لافتاً الي دور البرلمان المهم في دعم السياسة الخارجية المصرية لتحقيق أهدافها.

 تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الشيوخ الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الخارجية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم قضايا الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

مشيداً بجهود الوزارة وعلي رأسها الدكتور بدر عبدالعاطي فى ذلك مؤكداً أن وزارة الخارجية تعتبر هي الخط الأمامي في الدفاع عن المصالح المصرية والعربية في الخارج.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضى و المستشار فارس سعد وكيلا المجلس ؛ المستشار الدكتور احمد عبد الغنى و المستشار عمرو يسرى المستشار القانونى لرئيس المجلس .

المستشار عصام وزير الخارجية

