حازم عمر: برنامجي الانتخابي يتضمن آليات وحلول إعادة افتتاح المصانع المغلقة

قال حازم عمر، المرشح الرئاسي، إن تطوير الصناعة من أولوياته لتحقيق الإنتاج وزيادة الصادرات، برنامجه الانتخابي يتضمن حلولا عديدة لمشاكل المصانع المغلقة.



واسترسل خلال حواره على قناة المحور،: يوجد لدينا 3 آلاف مصنع مغلق، وهناك عدة حلول لإعادة عملها، في ظل تعثرها وعدم السداد، متابعا:"هنحل ونشوف مشاكل المصانع المغلقة وسنعمل لإعادتهم للإنتاج مرة أخرى..سندخل بمديونياتهم كشريك".

وأضاف: هناك استراتيجية لدعم الصناعات الجديدة، حيث سيتم زيادة حوافز الإنتاج من خلال زيادة حوافز الصناعة،كما سيتم منح الأرض مقابل الإنتاج خلال فترة 3 سنوات.



وأكمل: مطلوب زيادة حوافز الإنتاج من خلال زيادة الحوافز الصناعة، مشددا على زيادة الإنتاج الصناعي من أولوياتي.



وشدد على أنه يمتلك الإرادة والسياسية للنهوض بملف الصناعة وتجاوز بعض المشكلات القائمة، كما أنه يستهدف إصلاح المحليات، والقطاع التجاري، سواء الداخلية أو الخارجية، وخاصة من خلال الرقابة والوفرة.